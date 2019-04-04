Kırıkkale'de Sazlık Yangını
1 saat önce
Kırıkkale'de, millet bahçesi yapılması planlanan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırıkkale
'de, millet bahçesi yapılması planlanan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahşili ilçesinde Kızılırmak
'ın kenarında bulunan sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, akarsu kenarındaki yangına ulaşmakta güçlük çekti. Millet bahçesi yapılması planlanan alandaki yangın, itfaiye erlerinin uğraşları sonucu söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:58 Kaynak: DHA
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