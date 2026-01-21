Kırıkkale'de Şehit Cengizhan Kaplan Adına Yaptırılan Çeşmeye Saldırıya Soruşturma - Son Dakika
Kırıkkale'de Şehit Cengizhan Kaplan Adına Yaptırılan Çeşmeye Saldırıya Soruşturma

21.01.2026 12:10
Kırıkkale Valiliği, Pençe Şimşek Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan adına yaptırılan çeşmeye verilen zarara ilişkin adli soruşturmanın sürdüğünü, çeşmenin de onarıldığını bildirdi.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ulusal ve sosyal medyada yer bulan, Pençe Şimşek Harekat Bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesi tarafından Bahşılı ilçesi Çamlıca Köyü'ne ait yayla bölgesinde yaptırılmış çeşmeye, kimliği belirsiz kişilerce zarar verilmesiyle ilgili olarak Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde şüphelilere yönelik gerekli adli tahkikat hassasiyetle ve tüm yönleriyle devam etmektedir.

Öte yandan aziz şehidimiz adına ailesinin yaptırdığı çeşme gerekli restorasyon yapılarak onarılmıştır."

Kaynak: ANKA

