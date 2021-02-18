KIRIKKALE - Tüp yüklü kamyonet yandı - Son Dakika

Kırıkkale'de mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Yenimahalle Plevne Caddesi'nde Mehmet Gürsoy'a ait tüp bayisi yanında, mutfak tüpü yüklü kamyonette elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis çevre güvenliği aldı.
Yangın, tüplere sıçramadan söndürüldü.
Yangın sırasında kamyonetteki tüpleri indirmeye çalışırken yaralanan iş yeri ortağı Hikmet Gürsoy, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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