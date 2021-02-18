KIRIKKALE - Tüp yüklü kamyonet yandı - Son Dakika

Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis çevre güvenliği aldı.

Kırıkkale 'de mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı