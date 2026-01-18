Kırıkkale'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda H.K. isimli şüphelinin araç ve üst aramasında 22,55 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3-sayfa › Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?