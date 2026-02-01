Kırıkkale\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, elektrikli 3 tekerlekli bisiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 06 DHA 293 plakalı Volkswagen marka otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 71 AEG 087 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazaya karışan H.H.Y. idaresindeki 06 CFF 358 plakalı Fiat marka otomobil de kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet hurdaya dönerken, diğer araçlarda da maddi hasar oluştu. Kazada elektrikli bisiklette bulunan D.A. ve Ü.A. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE