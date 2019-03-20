Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

11 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda, Afganistan, Fas ve Cezayir uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:04 Kaynak: AA

Kofçaz, Babaeski, Avrupa, Kırklareli, Güncel
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