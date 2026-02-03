Kırklareli'nde 400 Bin Lira Teminat Mektubu Onaylandı - Son Dakika
Kırklareli'nde 400 Bin Lira Teminat Mektubu Onaylandı

03.02.2026 16:45
Kırklareli İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi için 400 bin lira teminat mektubu verilmesini onayladı.

Kırklareli İl Genel Meclisi, bir trafik kazasında mahkemece kusurulu bulunan İl Özel İdaresi için dava dosyasına sunulmak üzere 400 bin lira değerinde kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesini onayladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, şubat ayı birinci birleşimin tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada, İl Özel İdaresinin yol ağında meydana gelen bir trafik kazasında, idarenin kusurlu olduğunun tespiti üzerine icra işlemlerinin askıya alınması çalışması yürütüldü.

Toplantıda, Kırklareli İcra Müdürlüğündeki dava dosyasına 400 bin lira değerinde kesin ve süresiz teminat mektubu düzenlesine ilişkin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na yetki verilmesi teklifi görüşüldü.

Meclis Başkanı Geriş, gündem maddesi hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda 10 gündem maddesi daha görüşüldü.

Kaynak: AA

