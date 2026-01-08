Kırklareli\'nde 46 Dairelik Adliye Lojmanı Tamamlandı

Kırklareli'nde 46 dairelik adliye lojmanı tapu teslim töreni düzenlendi.
Tapu Müdürü Taci Sayın, müdürlük binasında düzenlenen törende lojman tapularını Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a teslim etti.
Taşkoparan, Adalet Bakanlığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle kentte 46 dairelik adliye lojmanı yapıldığını söyledi.
Yeni lojmanların hayırlı olmasını dileyen Taşkoparan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.
