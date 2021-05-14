Son dakika haberleri! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

14.05.2021 14:27
Son dakika haberleri! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İsrail'in saldırıları nedeniyle Doğu Kudüs ve Gazze'de şehit olanlar için Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Doğu Kudüs ve Gazze'de şehit olanlar için Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi üyeleri ile vatandaşlar, cuma namazının ardından Şerafettin Camisi önünde şehitler için saf tuttu.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, Kudüs'ü savunmak amacıyla canlarını feda eden şehitler için dua edildi, sloganlar atıldı.

Toplanan grup adına konuşan AGD Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, günlerdir süren İsrail saldırılarında binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'yı savunurken yaralandığını ve çok sayıda Filistinli'nin şehit olduğunu söyledi.

Siyonist İsrail'in attığı her adımı takip edeceklerini ve tepki göstereceklerini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"İsrail'in yapmış olduğu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen Batı ülkeleri, işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, İsrail'in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır."

Karaman

Karaman'da ise Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Sivil Toplum Platformu üyeleri, Filistin bayrakları ile İsrail'i protesto etti. Gruptakiler, İsrail aleyhine slogan atarak, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Platform adına konuşan Cahit Suci, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Filistinlilere yapılan zulme sessiz kalmayacaklarını dile getiren Suci, "Devlet terörüne karşı Filistin halkının haklarını koruyacak yegane şey, onurunu kaybetmemiş insanlığın harekete geçmesidir." ifadelerini kullandı.

İsrail aleyhine sloganlar atıp tekbirler getiren katılımcılar, İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kuran-ı kerim ve dua okunduktan sonra grup, olaysız şekilde dağıldı.

Aksaray

Aksaray'da da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Aksaray Şubesi ile diğer sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, cuma namazı sonrasında Ulu Cami'de bir araya geldi.

Burada, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından basın açıklaması yapan AGD Aksaray Şubesi Başkanı Erdem Baysal, günlerdir süren terörist İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'yı canlarıyla, kanlarıyla savunduklarını söyledi.

Yaralı ve bir çok şehidin olduğunu anlatan Baysal, şunları kaydetti:

"Davalarından, inançlarından, Allah'ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücadelede kadın, erkek, genç, yaşlı göğüslerini siper etti. İsrail sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam etmektedir. Özgür Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin."

Açıklamanın ardından dua eden grup daha sonra dağıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise İmaret Camisi'nde cuma namazı sonrası saldırılarda şehit düşen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, işgalci siyonistlerin, Filistinlilerin evini bastığını ve onları linç etmeye çalıştığını aktardı.

Bütün Müslümanları ve mazlumları, terörist İsrail'e karşı birlik olmaya davet eden Coşkun, "Allah burada toplanan, şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan, dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren inanmış topluluğa, özgür Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun." dedi.

Son dakika haberleri! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberleri! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberleri! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberleri! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberleri! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberleri! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kırklareli, Cenaze, Gazze, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika


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