Kırklareli\'nde Güvenlik Toplantısı

11.02.2026 09:16
Vali Uğur Turan başkanlığında güvenlik konuları ele alındı, asayiş sağlamak için çalışmalar değerlendirildi.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş ve genel güvenlik konularının yanı sıra uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi, okul ve öğrenci güvenliği, çevre ve doğa suçlarıyla mücadele, kadına yönelik şiddet ve trafik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile İl Jandarma Komutan Vekili Albay İsa Murat Övez, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Turan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
