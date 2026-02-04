Kırklareli'nde Kanserle Mücadele Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kırklareli'nde Kanserle Mücadele Konferansı

Kırklareli\'nde Kanserle Mücadele Konferansı
04.02.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanserle erken teşhis ve önleme stratejileri vurgulandı, tütün kullanımından kaçınılması gerektiği belirtildi.

Kırklareli'nde Kanserle Mücadele Konferansı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kanserle mücadelede erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Kanserle mücadelede tütün kullanımından uzak durulması ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Cerit, "Günümüz şartlarında kanserlerin yaklaşık üçte birinin, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir." dedi.

Kanser hastalığının dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Cerit, şöyle devam etti:

"Dünyada ve ülkemizde yaklaşık her 6 ölümden birinin, kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon kişi kansere yakalanmakta, 9 milyon kişi ise kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Benzer seyir devam ettiği takdirde, 2040 yılında 30 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir. En sık görülen kanser türleri sırasında ise akciğer, meme, kolorektal, prostat, mide olarak karşımıza çıkmaktadır."

İl Sağlık Müdürlüğü Hematoloji Uzmanı Elif Aksoy ve diyetisyen İrem Güldalı da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kırklareli'nde Kanserle Mücadele Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı
Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu’na da sıçradı Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu'na da sıçradı

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:52
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:00:46. #7.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Kanserle Mücadele Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.