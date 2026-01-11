Kırklareli\'nde Kar Yağışı Başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dört gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının etkisini sabaha karşı yitirmesi bekleniyor.