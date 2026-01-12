Kırklareli'nde Karaca Avına 50 Bin Ceza

Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen karaca vuran kişiye 50 bin 943 lira ceza kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Çağlayık köyü yakınlarında bir panelvanda arama yaptı.

Ekipler, araçta parçalanmış halde karaca olduğunu tespit etti.

Şüpheli Y.E.S'ye 50 bin 943 lira ceza uygulandı.