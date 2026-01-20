Kırklareli'nde Karlar Altında Istranca Ormanları

Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları, havadan görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava nedeniyle Istranca Ormanları'ndaki ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Mahyatepe mevkisinde, ormanlık alanda kartpostallık görüntüler oluştu.
Beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
