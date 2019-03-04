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Kırklareli'nde Kısa Kısa

14 dakika önce

Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, köy ziyaretlerinde bulundu.

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Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, köy ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Yenigün, Yiğitbaşı, Karacadağ, Sarpdere, Beğendik ve Sislioba köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde köy muhtarlarından bilgi alan Yenigün, vatandaşlarla da sohbet etti.

Yenigün, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm bulmak için köy ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi.

Ziyaretlerden vatandaşlarında memnun olduğunu ifade eden Yenigün, sorunlarında yerinde çözüldüğünü sözlerine ekledi.

Yeşilay Haftası

Yeşilay Haftası dolayısıyla Vize Devlet Hastanesinde etkinlik düzenlendi.

Hastane girişinde kurulan stantta yetişkinlere broşürler dağıtılırken, çocuklara ise balonlar dağıtıldı.

Sağlık memuru Ümit Bilir, burada yaptığı konuşmada, özellikle tüm dünyada sigara bağımlılığının arttığını ve bunun önüne geçilebilmesi için vatandaşların bilgilendirildiğini söyledi.

Bağımlılığın her türlüsünün kötü olduğuna dikkat çeken Bilir, "Her çocuk içinde var olduğu ailenin ve çevrenin bir yansımasıdır. Eğer onları ilerde birer bağımlı birey olarak görmek istemiyorsak önce kendimiz adım atmalıyız.Hiç olmazsa onların görebileceği şekilde madde kullanmamalı,madde kullanımını olağan bir davranış gibi görmelerine zemin hazırlamamalıyız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:35 Kaynak: AA

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