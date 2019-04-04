Kırklareli'nde Oy Sayımı Başladı
32 dakika önce
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nde İlçe Seçim Kurulunun verdiği kararın ardından oy sayım işlemi başladı.
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli
'nde İlçe Seçim Kurulunun verdiği kararın ardından oy sayım işlemi başladı.
Kırklareli'nde 31 Mart seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu
17 bin 176, Cumhur İttifakı' adayı MHP
'li adayı Derya Bulut
16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili MHP ve AK Parti
teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek 170 sandığın tekrar sayılmasını konusunda itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bu kararın üzerine Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu oyların tekrardan sayımını reddetti.
AK Parti ve MHP'nin YSK'ya yaptığı itirazlar neticesinde Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla verilen oyların yeniden sayılması kararı verildi. Bununla birlikte oy sayım işlemi başladı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:05 Kaynak: İHA
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