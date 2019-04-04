Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Oy Sayımı Başladı

Kırklareli'nde Oy Sayımı Başladı

32 dakika önce

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nde İlçe Seçim Kurulunun verdiği kararın ardından oy sayım işlemi başladı.

Kırklareli'nde Oy Sayımı Başladı, System.String[]
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nde İlçe Seçim Kurulunun verdiği kararın ardından oy sayım işlemi başladı.

Kırklareli'nde 31 Mart seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176, Cumhur İttifakı' adayı MHP'li adayı Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili MHP ve AK Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek 170 sandığın tekrar sayılmasını konusunda itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bu kararın üzerine Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu oyların tekrardan sayımını reddetti.

AK Parti ve MHP'nin YSK'ya yaptığı itirazlar neticesinde Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla verilen oyların yeniden sayılması kararı verildi. Bununla birlikte oy sayım işlemi başladı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:05 Kaynak: İHA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, MHP, Kırklareli, Güncel
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