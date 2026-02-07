Kırklareli\'nde Ramazan Denetimi

Kırklareli'nde fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan ramazan denetiminde iş yerlerinde hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumları kontrol edildi, etiket bilgileri ve satış koşulları da incelendi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.