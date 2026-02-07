Kırklareli'nde Ramazan Denetimi - Son Dakika
Güncel

Kırklareli'nde Ramazan Denetimi

Kırklareli'nde Ramazan Denetimi
07.02.2026 15:03
İl Tarım ve Orman ile Ticaret Müdürlükleri fırın, pastane ve marketlerde denetim yaptı.

Kırklareli'nde fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan ramazan denetiminde iş yerlerinde hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumları kontrol edildi, etiket bilgileri ve satış koşulları da incelendi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
