Kırklareli'nde fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan ramazan denetiminde iş yerlerinde hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumları kontrol edildi, etiket bilgileri ve satış koşulları da incelendi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Ramazan Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?