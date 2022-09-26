Kırklareli'nde 100 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 100 düzensiz göçmen yakalandı

26.09.2022 15:38
Kırklareli'nde 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 100 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki günde Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 12 bölgede Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 100 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekipler göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 100 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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