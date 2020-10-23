Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık yatırımlarını inceledi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi inşaatını gezen Cerit, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastane inşaatında sona gelindiğini ifade eden Cerit, vatandaşlara daha kapsamlı sağlık hizmetlerinin verilebileceğini belirtti.

Cerit, daha sonra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret ederek sağlık personeliyle biraraya geldi.

Su ürünleri denetimi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, perakende satış yerlerinde ile nakil vasıtaları olmak üzere pek çok noktada denetim yaptı.

Denetimlerde, asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.