Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

02.12.2020 09:13
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, incelemelerde bulundu.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, incelemelerde bulundu.

Gerenli, Özgürlük Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yol yapım çalışmalarına önem verdiklerini belirten Gerenli, yenilenen yollara bisiklet yolları da ilave edildiğini ifade etti.

Gerenli, ardından temizlik şantiyesi binasında incelemede bulundu.

İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ve alınan tedbirler görüşüldü.

Vali Bilgin, toplantıda, koronavirüs vakalarında artışın devam ettiğine dikkat çekti.

Koronavirüs ile mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Murat Gerenli, Lüleburgaz, Bisiklet, Özgürlük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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