Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

24.01.2021 11:09
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesi'nde camiler dezenfekte edildi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesi'nde camiler dezenfekte edildi.

Ahmetbey Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı belirtildi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cami ve ibadethanelerin dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, salgının yayılmaması için ekiplerin her an görevi başında olduğu kaydedildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 26 Ocak Salı günü kent merkezindeki Bademlik Mahallesi'ne bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 11.00-13.00 saatlerinde 2 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Elektrik kesintisi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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