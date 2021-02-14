Vize ilçesinde, köy okulları dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullarda derslik, koridor ve idari birimlerin bulunduğu alanları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, köy okullarının yüz yüze eğitime hazırlanması aşamasına destek verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin sağlığını korumak için gereken tedbirleri aldıklarını aktaran Özalp, tüm okulların bu kapsamda dezenfekte edildiğini kaydetti.

Herkesin tedbirlere en iyi şekilde uymasını isteyen Özalp, yüz yüze eğitimde öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

İhtiyaç sahiplerine odun yardımı

Demirköy Belediyesince ihtiyaç sahibi vatandaşlara odun yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkili olduğu ilçede bazı vatandaşların yakacak odun bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Gün, 60 aileye 300 ster odun yardımı yaptıklarını belirtti.

El birliği ile sorunların üstesinden geldiklerini dile getiren Gün, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Devletimizin şefkatli ellerini ihtiyaç sahiplerinin üzerinden hiçbir zaman eksik etmiyoruz. İlçemizde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yakacak odun yardımı yaptık. Tespit ettiğimiz 60 ailenin evini, soğuk kış günlerinde ısıtabilmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Doğal gaz çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde doğal gaz ikinci etap çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, beraberindeki başkan yardımcısı Bilal Çalık ile Beylik Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Talay, Beylik Mahallesi'ndeki bir cadde ve 21 sokakta bulunan evlerin doğal gaz ile buluşturulduğunu belirtti.

İç tesisatını tamamlayan vatandaşların abonelik işlemlerinin ardından doğal gaz kullanabileceğini ifade eden Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti götürmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

İlk etap çalışmalarıyla birlikte 345 hanenin doğal gaz ile buluşturulduğunu dile getiren Talay, ilçenin yüzde 24'lük kısmının tamamlandığını bildirdi.

Talay, üçüncü etap çalışmaların da kısa sürede başlayacağını belirtti.