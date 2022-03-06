Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşilay Şube Başkanı Halil Yücel'i makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilay Haftası'nı kutladı.

Toplum sağlığı için büyük bir özveri ile çalışan Yeşilay çalışanlarına teşekkür eden Bilgin, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında Yücel'den bilgi aldı.

Koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Mülki İdare Amirleri ve İl Müdürleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Bilgin başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda hayata geçirilen projeler değerlendirildi.

Kentteki hizmet kalitesinin artması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Bilgin, başarılı çalışmalar yürüten tüm kurumlara teşekkür etti.

Kadın çiftçiler bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadın çiftçilere yönelik eğitim faaliyetleri sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Babaeski ilçesinin Osmaniye köyünde kadın çiftçilere gıda kayıpları, gıda muhafazası, süt sığırcılığında hijyen, sağım ve sağım teknikleri konularında bilgi verildi.

Eğitim kadın çiftçilerin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.