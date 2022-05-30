Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da yağmur ve şükür duası yapıldı.

Pınarhisar Belediyesince kapalı pazaryerinde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı İhsan Talay, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Talay, duanın ardından yaptığı konuşmada, yağmur duasına katılanlara teşekkür etti.

Geçimini çiftçilikten kazanan vatandaşlar için yağmurun çok önemli olduğunu ifade eden Talay, edilen duaların kabul olması dileğinde bulundu.

Yaya geçitleri yenileniyor

Vize Belediyesi yaya geçitlerini yeniliyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki yaya geçitlerde çizgi yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Vatandaşların güvenli bir şekilde gitmeleri için çalıştıklarını bildiren Özalp, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Özalp, ekiplerin okul önlerindeki geçitler başta olmak üzere tüm geçitlerin boyanacağını aktardı.