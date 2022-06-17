Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

17.06.2022 13:28
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarına başarı belgesi verildi.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarına başarı belgesi verildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, Müdür Yardımcısı Mina Yüce ile personeli makamında kabul etti.

Arslan, yılsonu sergisine desteklerinden dolayı Kaymakam Yüce'ye teşekkür etti.

Kaymakam Yüce, Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 59 ACE 204 plakalı motosiklet sürücüsü F.T, Durak Mahallesi'nde dengesini kaybederek düştü.

Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Hasatta dane kaybının önlenmesi toplantısı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde "Hasatta dane kaybının önlenmesi, biçerdöver kontrolü ve anız yangınları" toplantı düzenlendi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantıya köy muhtarları, orman işletme müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ve jandarma personeli katıldı.

Toplantıda anız yangınlarının engellenmesi ve hasatta dane kaybının en aza indirgenmesi yönelik gündem maddeleri görüşüldü.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Salih Yüce, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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