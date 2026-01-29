Kırklareli'nin Kültürel Zenginlikleri Toplantıda Ele Alındı - Son Dakika
29.01.2026 11:28
Kırklareli'nde turizm ve kültürel faaliyetler değerlendirildi, 2026 hedefleri belirlendi.

Kırklareli'nde kültür ve turizm alanında yürütülen faaliyetler masaya yatırıldı. Vali Uğur Turan, Kırklareli'nin Demirköy Fatih Dökümhanesi'nden İğneada Longoz Ormanları'na, Kıyıköy'den sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerine kadar barındırdığı değerlerle Türkiye'nin nadide şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün 2025 yılı değerlendirmesi ile 2026 yılına yönelik faaliyet ve çalışmalarının ele alındığı toplantı, Vali Uğur Turan başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Kırklareli Kültür ve Turizm İl Müdürü Veli Şen tarafından 2025 yılında il genelinde yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlama ve hedeflere ilişkin ayrıntılı brifing sunuldu. Kültür ve turizm alanında yürütülen faaliyetlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı sunumda, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının ilde yürüttüğü yapım, inşa, bakım-onarım çalışmaları ile kültürel ve inanç temelli faaliyetler, vakıf eserlerinin ihyası, tarihi yapıların restorasyonu, müze ve ören yerlerinin geliştirilmesi ve müzecilik faaliyetleri, gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, turizm master planı kapsamında yürütülen planlama süreçleri, turizm denetimleri, turizm tesisleşmesi, modern ve teknolojik donanımlı kütüphaneler, sokak sağlıklaştırma projeleri ile temiz deniz anlayışı doğrultusunda Mavi Bayraklı plajların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Kırklareli'nin sahip olduğu turizm potansiyeli çerçevesinde İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Kıyıköy, Demirköy Fatih Dökümhanesi, tarihi kaleler, kıyı turizmi alanları ile agro turizm ve doğa turizmi odaklı projeler, yerel değerleri ön plana çıkaran tanıtım faaliyetleri kapsamında ele alındı. Ayrıca bakanlık destekleriyle hayata geçirilen kültür-sanat etkinlikleri, sergi, festival ve yayın faaliyetlerinin ilin sosyal ve kültürel hayatına sunduğu katkılar değerlendirildi.

Vali Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda maziden atiye uzanan köklü medeniyet birikiminin ve inanç-kültür değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Vali Turan, Kırklareli'nin Demirköy Fatih Dökümhanesi'nden İğneada Longoz Ormanları'na, Kıyıköy'den sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerine kadar barındırdığı değerlerle Türkiye'nin nadide şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Turan, bu zenginliklerin etkin tanıtımıyla ilin turizmde daha güçlü bir konuma taşınacağını, kültür ve sanat faaliyetlerinin sosyal ve kültürel gelişime önemli katkılar sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Toplantı, projelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

