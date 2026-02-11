Kırklareli Üniversitesi'nde Bahar Şenliği Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli Üniversitesi'nde Bahar Şenliği Hazırlıkları

11.02.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, bahar şenliği etkinlikleri üzerine gazetecilerle buluştu.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, gazetecilerle bir araya geldi.

Ak, Kayalı Kampüsü Gastronomi Mutfağı Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, bahar şenliği hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Üniversite olarak kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini ifade eden Ak, öğrencilerin hem eğlenebileceği hem de sosyalleşebileceği bir program planladıklarını belirtti.

Şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler ve konserlerin düzenleneceğini aktaran Ak'a, rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle, Prof. Dr. Murat Gençbay ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir de eşlik etti.

Resim ve ebru sergisi açıldı

Vize'de "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" resim ve ebru sergisi açıldı.

Vize İlçe Halk Eğitim Merkezince açılan sergide öğrenciler tarafından resim ve ebru atölye çalışmalarında hazırlanan eserler sergilendi.

Sergi açılışına Kaymakam Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Balaban ve beraberindekiler, sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Vize'de doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

İlçede doğal gaz altyapısının yüzde 90 tamamlandığını ifade eden Özalp, 12 kilometrelik bir hatta çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Yıl içerisinde ilçenin tamamına doğal gazı ulaştıracaklarını aktaran Özalp, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kırklareli, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Üniversitesi'nde Bahar Şenliği Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:03:52. #7.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Üniversitesi'nde Bahar Şenliği Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.