Kırklareli Valisi Ekici, köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Valisi Ekici, köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti

26.09.2022 11:42
Kırklareli Valisi Ekici, köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 8 bin 200 yıl önce köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 8 bin 200 yıl önce köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti.

Vali Ekici, Ahmetçe köyünde 1958'de eğitime başlayan ve 1991'de genç nüfusun azalması sonucu kapanan köy okulunun yapılan restorasyonun ardından Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulguların incelendiği araştırma merkezini gezdi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, bu tür araştırma yapılan merkezlerin sayısının artması gerektiğini kaydetti.

Özdoğan ve ekibine Kırklareli'nde yıllardır yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Ekici, Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulguların, "zaman tüneli" ile açık hava müzesinde gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan çalışmaların da hızla devam ettiğini kaydetti.

Özdoğan da, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı Kırklareli'nde 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Ekici, köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 16:57:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Ekici, köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement