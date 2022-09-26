Kırklareli Valisi Ekici, köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 8 bin 200 yıl önce köy yaşamının incelendiği araştırma merkezini ziyaret etti.

Vali Ekici, Ahmetçe köyünde 1958'de eğitime başlayan ve 1991'de genç nüfusun azalması sonucu kapanan köy okulunun yapılan restorasyonun ardından Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulguların incelendiği araştırma merkezini gezdi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, bu tür araştırma yapılan merkezlerin sayısının artması gerektiğini kaydetti.

Özdoğan ve ekibine Kırklareli'nde yıllardır yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Ekici, Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulguların, "zaman tüneli" ile açık hava müzesinde gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan çalışmaların da hızla devam ettiğini kaydetti.

Özdoğan da, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.