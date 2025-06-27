Kirkor Baloğlu: "Blokzincir Finansın Parçası, Stablex Kullanıcı Odaklı Yenilik Sunuyor" - Son Dakika
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Kirkor Baloğlu: "Blokzincir Finansın Parçası, Stablex Kullanıcı Odaklı Yenilik Sunuyor"

Kirkor Baloğlu: "Blokzincir Finansın Parçası, Stablex Kullanıcı Odaklı Yenilik Sunuyor"
27.06.2025 18:46
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İstanbul Blockchain Haftası'nda konuşan Stablex Hazine Bölüm Başkanı Kirkor Baloğlu, blokzincir teknolojilerinin finans dünyasında hızla benimsendiğini söyledi. Yatırımcılara maliyet ortalaması stratejisini öneren Baloğlu, Stablex'in yeni kullanıcı arayüzü ve finansal okuryazarlık projeleriyle sektöre katkı sunduğunu belirtti.

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), Web3 teknolojilerinin ve kripto paraların küresel etkilerini merkezine alan prestijli bir etkinlik olarak bu yıl da İstanbul'un dijital vizyonuna yön verdi. Hükümet desteğiyle Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri haline gelen Türkiye, IBW ile küresel dijital finans dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor.

Etkinlik, kuruculardan büyük finans kurumlarına, yeni projelerden regülasyon uzmanlarına kadar geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yaptı. IBW'nin son gününde sahne alan isimlerden biri de Stablex Hazine Bölüm Başkanı Kirkor Baloğlu oldu.

KİRKOR BALOĞLU: "BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ ARTIK FİNANSIN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Haberler.com'a konuşan Baloğlu, finans sektöründe dijital dönüşümün hızlandığını ve blokzincir teknolojilerinin artık geleneksel piyasalara entegre edildiğini belirtti. Global finans devlerinin bu alana yatırım yapmasını "doğal sürecin bir sonucu" olarak değerlendiren Baloğlu, yatırımcıların risk profiline göre strateji belirlemelerinin önemine dikkat çekti.

2022 öncesi altcoin rüzgârlarının yerini daha temkinli, kurumsal yatırımcı ağırlıklı bir yapıya bıraktığını vurgulayan Baloğlu, yatırımcılara güvenilir analiz kaynaklarıyla birlikte "maliyet ortalaması" stratejisini benimsemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

STABLEX, KULLANICI DENEYİMİNİ GELİŞTİREN YENİLİKLERLE ÖNE ÇIKIYOR

Stablex'in güncel durumu hakkında bilgi veren Baloğlu, şirketin 2023 Haziran'ında Akbank Yatırım iştiraki olduğunu ve bu çatı altında faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı. Yılbaşında hayata geçirilen yeni kullanıcı arayüzüyle müşterilere daha hızlı ve kolay işlem imkânı sağladıklarını ifade etti.

Ekosisteme katkı sunmak için finansal okuryazarlık odaklı içerik üretimine de yatırım yaptıklarını belirten Baloğlu, "Kararsız kalan yatırımcılar için rehber olmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, kullanıcıların kripto yatırımlarını daha güvenilir ve verimli şekilde yapmalarını sağlayacak yeni ürünlerin geliştirilmekte olduğunu vurguladı.

İstanbul, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Finans Kirkor Baloğlu: 'Blokzincir Finansın Parçası, Stablex Kullanıcı Odaklı Yenilik Sunuyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kirkor Baloğlu: "Blokzincir Finansın Parçası, Stablex Kullanıcı Odaklı Yenilik Sunuyor" - Son Dakika
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