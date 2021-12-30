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Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor

30.12.2021 16:59
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor

Antalya'da, fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.

Antalya'da, fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.

Merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. Konyaaltı Sahili'nde monte edilen çöp kovaları fırtına nedeniyle sökülerek yola savruldu, denizde dev dalgalar oluştu.

Kemer ilçesinde sağanak nedeniyle kayalıklarda şelaleler oluştu, Ağva deresinin debisi yükseldi.

Tüm birimleriyle teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, su baskınları yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinde şiddetini artırması beklenen fırtına ve sağanakta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı komşu illerden 30 kişilik AFAD ekibi, Antalya'ya geldi.

Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine, tarım sektörünün de yağışları yakından takip ettiğini söyledi. Üreticinin kendi imkanlarıyla tedbir aldığını anlatan Alp, "Yağışların devam ettiği tüm ilçelerimizle irtibat halindeyiz. Sağanak aralıklarla etkili olduğu için su toprağı emiyor. Çok şükür şu ana kadar tarım alanları ve seralarımızda olumsuz bir durum yaşanmadı. İnşallah yağışlar, böyle aralıklarla devam eder. Sabaha kadar teyakkuz halinde olacağız." dedi.

Konyaaltı ve Olimpos'ta dere taştı

Konyaaltı ilçesinde Hurma ile Çakırlar mahallelerini birbirine bağlayan köprünün bulunduğu bölgedeki derenin debisi yükseldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Konyaaltı Belediyesi ekipleri bölgede önlem alarak, taşkından dolayı yolu ulaşıma kapattı. Bu sırada çekim yapan gazeteciler, rüzgarın ve yağmurun şiddetini artırması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kumluca ilçesindeki Olimpos'u, Antalya-Kumluca kara yoluna bağlayan yol da bölgedeki derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Kepez'de uçan çatı, otoparktaki araçların üzerine düştü

Kepez ilçesindeki Emek Mahallesi 2184 Sokak'ta üç katlı binanın çatısı uçtu.

Çatıyla birlikte evin duvar parçaları ve klima motorunun da otoparktaki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 otomobilde hasar oluştu.

DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, taşkın riski bulunan Boğaçay, Çandır, Karaman, Sarısu ile Kemer'deki Göynük ve Ağva çaylarında incelemelerde bulundu.

Kemer'de metrekareye 219,8 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya merkezde metrekareye 128,5, Kemer Ovacık'ta 219,8, Korkuteli'nde 197, Döşemealtı'nda 176, Kepez'de 145,6 kilogram yağış düştü.

Yağışla birlikte etkili olan rüzgarın saatteki hızı Kemer Sığlık Feneri'nde 175, Finike Balıkçı Barınağında 126, Antalya'da 115, Akdeniz Üniversitesi'nde 132, Konyaaltı'nda 107 kilometreye ulaştı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlü Mehmet Latif Gültekin, merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptıkları kentte sağanağın artarak devam ettiğini söyledi.

Yarın öğle saatlerine kadar şiddetli yağış beklediklerini vurgulayan Gültekin, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Tüm kurumların ekipleri, sahada teyakkuz halinde." dedi.

Gültekin, Saklıkent Kayak Merkezi ile Elmalı ve Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının da görüldüğünü sözlerine ekledi.

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor

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Konyaaltı, Hisarcık, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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