Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde balık derisinden sindirimi kolay jelatin üretildi - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde balık derisinden sindirimi kolay jelatin üretildi

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademisyenleri, atık balık derisinden sindirimi kolay jelatin üretti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde balık derisinden sindirimi kolay jelatin üretildi, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademisyenleri, atık balık derisinden sindirimi kolay jelatin üretti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer ve Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünden Öğretim Görevlisi Şefik Tekle, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki balıkçılara ekonomik katkı sağlayacak projeler için çalışma yaptı.

Balık atıklarının değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma yapan Yavuzer ve Tekle, balık derisinden sindirilebilirliği yüksek protein hidrolizat üretti.

Emre Yavuzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık derisi üzerinde araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Hirfanlı'ya kıyısı bulunan ve ciddi miktarda balık üretilen Kırşehir'de atıkların değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Yavuzer, "Amacımız bunun seri üretimini yapmak değil. Üreticilerimizin değerlendirmesi amacıyla gerçekleştirdik. Balık derisinden üretilen jelatinin sindirimi, domuz ve sığır derisinden elde edilenlerden daha yüksek. Üretimimizi, ilgilenen bazı müteşebbisler değerlendirmeye aldıklarını söyledi." diye konuştu.

Yavuzer, balık derisinin başta konserve olmak üzere bazı alanlarda kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Balık derisinden ürettiğimiz jelatin, domuz derisinden üretilen jelatine göre daha ucuz, sindirilebilir ve esansiyel aminoasit alımının daha kolay olduğunu yaptığımız çalışmalarla belirledik. Elde ettiğimiz jelatin ile balık yağı, çörekotu yağı, kekik yağı ve zencefil içeren jelibonlar hazırladık. Hazırlanan jelibonlarla duyusal analizleri ve raf ömürlerini inceleyerek, ortaya çıkan verileri balık işleme firmaları ile paylaştık."

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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