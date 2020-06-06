Kırşehir'de 11 milyon lira bütçeli 82 su ve alt yapı projesi yapılacak - Son Dakika

Kırşehir'de 11 milyon lira bütçeli 82 su ve alt yapı projesi yapılacak

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 2020 yılında yaklaşık 11 milyon liralık bütçeyle 82 su ve alt yapı projesi yapacaklarını bildirdi.

Kırşehir'de 11 milyon lira bütçeli 82 su ve alt yapı projesi yapılacak, System.String[]

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 2020 yılında yaklaşık 11 milyon liralık bütçeyle 82 su ve alt yapı projesi yapacaklarını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, 2020 yılı köy içme suyu çalışmalarının da planlanan programlar dahilinde aralıksız devam ettiğini belirtti.

Ekiplerin, merkez ve tüm ilçelere bağlı köylerde incelemelerini bitirdiğini ve ihtiyaçların belirlendiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merkez ilçenin yanı sıra Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Mucur ve Kaman ilçelerinin köylerine kollektör, sondaj, terfi hattı, depo bakım işlemleri ve ishale yenileme çalışmaları olmak üzere köylerimize yaklaşık 11 milyon liralık yatırımla toplam 82 su ve alt yapı projesini gerçekleştirerek tamamlayacağız. Ekiplerimiz çalışmalara başladı. Sahada çok büyük özveri ile çalışan ekiplerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çalışmaları biten köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. 2020 yılı bitimiyle ile beraber 135 köyün tüm içme suyu hatları yenilenmiş olacak. Hedefimiz 2023 yılına kadar tüm köylerimizin içme suyu yenileme ve bakım çalışmalarını tamamlamak."

Kurtuluş Yılmaz, Akçakent, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 03:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 11 milyon lira bütçeli 82 su ve alt yapı projesi yapılacak - Son Dakika

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