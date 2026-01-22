Kırşehir'de 335 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırşehir'de 335 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kırşehir\'de 335 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
22.01.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Kırşehir'de 335 sentetik uyuşturucu hap buldu, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince 335 sentetik uyşuturcu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, kent merkezi yakınlarında şüphe üzerinde durdurdukları 2 kişinin üzerinde 227 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Bir otomobilde yapılan aramada ise 108 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, Kırşehir, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 335 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

15:14
Emekli zam farkları 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılacak
Emekli zam farkları 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılacak
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:24:15. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 335 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.