Kırşehir\'de 335 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de jandarma ekiplerince 335 sentetik uyşuturcu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, kent merkezi yakınlarında şüphe üzerinde durdurdukları 2 kişinin üzerinde 227 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Bir otomobilde yapılan aramada ise 108 sentetik uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
