Kırşehir\'de 9 Suçlu Yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1–8 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre çalışmalar çerçevesinde; yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, silah suçları, çocuğun cinsel istismarı ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., H.K.T., M.U., A.K., U.E.Z., P.S., F.E., K.K., U.D. yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi. - KIRŞEHİR