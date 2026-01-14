Kırşehir'de, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan personellerin çocuklarına yönelik eğlence programı gerçekleştirildi.
Kırşehir Adliyesi ve ceza infaz kurumlarındaki personellerin çocukları, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte, aileleri de onlara eşlik etti.
Etkinlikte sahneye çıkan palyaçolar, çocuklarla oyunlar oynadı, renkli kostümleriyle tiyatro ekibi de sahne aldı.
Programda konuşan Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Abdullah Öğütlü, yarıyıl tatili öncesinde hazırlanan etkinlikte, personelin çocuklarının katılımıyla aile bağlarının güçlendirilmesinin, moral ve motivasyon desteği sunulmasının amaçlandığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Adalet Bakanlığı Personeli Çocuklarına Eğlence - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?