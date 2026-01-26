Kırşehir\'de Firari Suçlu Yakalandı

Kırşehir'de 88 suç kaydı bulunan firari yakalandı.

Asayiş uygulamaları ve çalışmalar kapsamında, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan bir şahıs yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'yaralama ve konut dokunulmazlığı' gibi suçlarıyla birlikte 88 suç kaydı ve 82 yıl 177 ay 300 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yakalanan F.A.; emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR