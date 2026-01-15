Kırşehir\'de İki Firari Yakalandı

Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Jandarma ekiplerince Mucur'da hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. ile Çiçekdağı'nda hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
