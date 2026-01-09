Kırşehir'de Kadınlar, Öğrencilere Karne Hediyesi Hazırlıyor - Son Dakika
Kırşehir'de Kadınlar, Öğrencilere Karne Hediyesi Hazırlıyor

09.01.2026 14:03
Kadın Meclisi, ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi olarak örgü atkı ve bere örüyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi olarak karne hediyesi verilmek üzere örgü ürünleri hazırlıyor.

Kentte Kadın Meclisi üyeleri koordinesinde kafeteryada buluşan kadınlar, ilköğretimde eğitim hayatını sürdüren ve maddi durumu yetersiz öğrencilere karne hediyesi verilmek üzere atkı ve bere örmeye başladı. Projenin amacının anneler aracılığıyla dayanışmayı artırmak olduğunu belirten Kadın Meclisi üyesi Emel Ersin, örülen atkı ve berelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi olarak ulaştırılacağını söyledi. Ev kadınlarının evlerinde yaptıkları örgülerin toplanarak hayır amaçlı kullanıldığını ifade eden Ayşe Keskinkılıç, çalışmaya gönüllü olarak destek verdiklerini belirtti. Yaklaşık 30 yıldır örgü ördüğünü dile getiren Gül Erçem ise, bu kez çocuklar için örgü hazırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Kadın günlerinde örgü çalışmalarının sıkça yapıldığını ifade eden Fatma Ünsal da, düzenlenen etkinliğin güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Kadınlar bir yandan örgü örerken diğer yandan da eğlenmeyi ihmal etmedi. Halk Ozanı Ayşe Tekin yöresel parçalarıyla at, bere ve kazak ören kadınlara destek sundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir, Karne, Yerel, Son Dakika

