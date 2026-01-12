Kırşehir\'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kervansaray Dağı, şehrin yüksek kesimleri, kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce tuzlama çalışması yapıldı. Kentte hava sıcaklığı, gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Kent merkezindeki Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde kar yağışının ardından buzlanma olmaması için belediye ekipleri çalışmalarını sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar sürgünü ve buzlanmaya karşı ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.