Kırşehir'de Kumar Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Kırşehir'de Kumar Operasyonu: 4 Gözaltı

16.01.2026 15:05
Kırşehir'de bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 4 kişiye kumar cezaları uygulandı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda 4 şüpheliye işlem yapıldı.

Kırşehir'de polis ekiplerince kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasında kullanılan 800 TL nakit paraya ise el konuldu.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Y.K. hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

