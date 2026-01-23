Kırşehir'de Kumara Ceza Kesildi - Son Dakika
Kırşehir'de Kumara Ceza Kesildi

Kırşehir'de Kumara Ceza Kesildi
23.01.2026 12:07
Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34.812 TL ceza verildi, 2.400 TL nakit paraya el konuldu.

Kırşehir'de kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza yazıldı.

İl genelinde kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde kumar oynadığı belirlenen 3 kişi hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 34 bin 812 TL para cezası uygulandı. Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 400 TL nakit paraya el konuldu.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Ö.V. hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

