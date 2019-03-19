Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Tır ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Kırşehir'de Tır ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

6 dakika önce

Kırıkkale yolunda, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kırşehir'de Tır ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
KIRŞEHİR-Kırıkkale yolunda, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale yolu Şoförler Federasyonu önünde meydana geldi. Halil Gül yönetimindeki 34 REN 18 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Fadhel Salman Hassan yönetimindeki Irak plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Fadhel Salman Hassan ile ismi henüz öğrenilemeyen Irak uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Halil Gül ile eşi Zeliha ve oğlu Mustafa Gül ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Iraklı 3 kişi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:43 Kaynak: DHA

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