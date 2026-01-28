Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu
28.01.2026 14:20
Kırşehir'de aracında 26 hap bulunan şüphelinin evinde 612 hap ele geçirildi, tutuklandı.

KIRŞEHİR'de aracından 26 sentetik hap çıkan şüphelinin evinde yapılan aramada da sobanın içine gizlenmiş 612 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.'nin bulunduğu aracı, kent merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 26 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelinin evinde de arama yapıldı, burada da sobanın içine gizlenmiş toplam 612 sentetik hap bulundu. Toplam 638 sentetik hapa el konuldu. Gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

