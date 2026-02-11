Kış Olimpiyatları'nda 7 Disiplinde Madalya Yarışı - Son Dakika
Kış Olimpiyatları'nda 7 Disiplinde Madalya Yarışı

11.02.2026 08:55
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 7 disiplinde 9 madalya müsabakası yapılacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 7 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların 6. gününde alp disiplini, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kızak, kısa kulvar sürat pateni, snowboard ve sürat pateni branşlarında 9 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini kadınlar süper büyük slalom, kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest, serbest stil kayak erkekler moguls, kızak takım bayrak, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 ve erkekler bin metre, snowboard erkekler kros ve kadınlar halfpipe ile sürat pateni kadınlar 5 bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling, buz hokeyi ve skeleton branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.30 Alp disiplini kadınlar süper büyük slalom (Tofane Alp Disiplini Merkezi)

14.15 Serbest stil kayak erkekler moguls (Livigno Kar Park)

15.00 Kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

16.56 Snowboard erkekler kros (Livigno Kar Park)

18.30 Sürat pateni kadınlar 5 bin metre (Milano Sürat Pateni Stadı)

20.30 Kızak takım bayrak (Cortina Kayak Merkezi)

21.30 Snowboard kadınlar halfpipe (Livigno Kar Park)

23.36 Kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 metre (Milano Buz Pateni Arena)

23.48 Kısa kulvar sürat pateni erkekler bin metre (Milano Buz Pateni Arena)

Kaynak: AA

