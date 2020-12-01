Kış uykusuna yatmayan yavru ayılar karayolunda böyle görüntülendi - Son Dakika

Kış uykusuna yatmayan yavru ayılar karayolunda böyle görüntülendi
01.12.2020 12:47
- Kış uykusuna yatmayan yavru ayılar karayolunda böyle görüntülendi Artvin'in Arhavi ilçesi Ortancalar köyünde kış uykusuna yatmayan yavru ayılarla karayolunda karşılaşan yöre sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı.
- Kış uykusuna yatmayan yavru ayılar karayolunda böyle görüntülendi
ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi Ortancalar köyünde kış uykusuna yatmayan yavru ayılarla karayolunda karşılaşan yöre sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı.
Arkadaşı ile birlikte karayolunda araçla gitmekte olan Mehmet Karataş köy yolunda yavru iki ayıyı görünce cep telefonu ile o anları görüntüledi. Arkalarından gelen aracı gören yavru ayılar bir süre karayolunda koştuktan sonra yoldan çıkıp ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
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