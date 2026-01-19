Kısa Vadeli Dış Borç Azaldı - Son Dakika
Ekonomi

Kısa Vadeli Dış Borç Azaldı

19.01.2026 10:39
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Kasım ayında 163,7 milyar dolara düştü.

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azalarak Kasım ayı itibarıyla 163,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azalarak Kasım ayı itibarıyla 163,7 milyar ABD doları oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 224,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında artarak 73,8 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 8,7 oranında azalarak 25,2 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 8,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,3 oranında azalışla 18,9 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,0 oranında azalışla 20,9 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 3,4 oranında artarak 25,7 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalarak 64,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 0,9 oranında azalarak 58,7 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 8,4 artarak 6,0 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 34,2'sinin ABD doları, yüzde 27,2'sinin Euro, yüzde 24,0'ünün Türk lirası ve yüzde 14,6'sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 67,5 milyar dolara yükselirken, Merkez Bankası ve Genel Yönetim yükümlülükleri 31,7 milyar dolara düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

