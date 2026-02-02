Kisangani Havalimanı'na Dron Saldırısı - Son Dakika
Kisangani Havalimanı'na Dron Saldırısı

02.02.2026 18:34
KDC'nin Kisangani Havalimanı'na düzenlenen dron saldırısı, FARDC tarafından engellendi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Tshopo eyaletine bağlı Kisangani Bangoka Uluslararası Havalimanı, hafta sonu kamikaze dron saldırısının hedefi oldu.

Tshopo eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hafta sona Kisangani Bangoka Uluslararası Havalimanı'na dron saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, mühimmat taşıyan 8 dronun KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) tarafından etkisiz hale getirildiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Saldırının Ruanda ve isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) tarafından düzenlendiği ileri sürülen açıklamada, dron saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de, M23 grup üyeleri 2025 başından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri son olarak 2025'in aralık başında Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş ve şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

