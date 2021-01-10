Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde insanlar sokağa çıkmadığı için yem bulmakta güçlük çeken kuşlara, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri sahip çıktı.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydanın sembollerinden olan kuşlar, vatandaşlar tarafından besleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kuşlar, HAYTAP gönüllülerince yemlendi.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde sokakta yiyecek bulamayan hayvanları unutmadıklarını söyledi.

Bölgede çok sayıda kuş yaşadığını belirten Kökgöz, "Kastamonu insanı bu konuda çok duyarlı. Meydanın kuşlarını besleyerek onların yaşamasına büyük katkı sağlıyorlar. Kısıtlama sürecinde vatandaşlarımız bu görevini yerine getiremediği için HAYTAP gönüllüleri olarak bunu biz yaptık." dedi.

Bu süreçte sokak canlılarının yanında olacaklarını dile getiren Kökgöz, "Gönüllüler olarak hem kuşları hem de sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte onları yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.