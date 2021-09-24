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Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim - Son Dakika

Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim

24.09.2021 10:48

Adana'da yaşanan olayda kıskançlık nedeniyle eşiyle kavga eden adam karısını 7 yerinden bıçakladı. Kadını yaralı halde evde bırakan adam, kız kardeşinin ihbarıyla yakalandı. Eve giren ekipler talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Zanlı ifadesinde, "Kıskançlık yüzünden tartışıyorduk. Gururumu kıran şeyler söyledi. Bir anda ekmek bıçağını alıp saplamaya başladım. Oğlum, 'baba' diye seslenince kendime geldim. Çok pişmanım" sözlerini söyledi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053 Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında meydana gelen olayda Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikçi olarak çalışan Burhan Dursun (36), ev hanımı eşi Tuğba Dursun'la (39) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİ

Öfkelenen Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla yataktaki karısını çocuklarının gözü önünde boğazından, karnından ve elinden olmak üzere 7 yerinden bıçakladı. Saldırgan ağır yaraladığı karısı Tuğba Dursun'u o halde evde bırakıp üzerine kapıyı kilitledi.

ÇOCUKLARI ABLASINA GÖTÜRDÜ

Burhan Dursun, 7 yaşındaki Çınar ile 3 yaşındaki Eymen'i yanına alıp Toros Mahallesi'nde oturan ablası Nimet Küçükatay'ın evine gitti. Katil zanlısı ablasına eşini bıçakladığını söyledikten sonra çocukları emanet ederek kaçtı.

KARDEŞİNİ İHBAR ETTİ

Abla Nimet Küçükatay, polisi arayarak kardeşini ihbar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir taraftan kaçmaya çalışan katil zanlısını yakalarken diğer taraftan da Tuğba Dursun'un evine gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden polis zaman kaybetmemek için balta ile pencere önünde buluna demir parmaklıkları kırarak eve girdi. Yatakta hareketsiz halde yatan Tuğba Dursun'un öldüğü belirlendi. Genç kadının cenazesi incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan kadının cenazesi toprağa verildi.

"MESAJI ONA SORUNCA AĞLAMAYA BAŞLADI"

Emniyete götürülen Burhan Dursun'un ifadesi alındı. Karısının kendisini aldattığını iddia eden katil zanlısı Dursun, "10 yıldır tartışırız ancak büyüklerimiz araya girer ve barışırdık. Bugüne kadar hiç karakolluk olmadık. Ama son zamanlarda bana hakaret ediyordu ve onurumu kırmaya başlamıştı. Ben işteyken bakımlı ben evdeyken bakımsızdı. Mesaiye kaldığım geceleri ne zaman kontrol etsem sosyal medyada çevrimiçi olduğunu görüyordum. Telefonunu kontrol edince telefonda başka birisinin attığı mesajı gördüm. Mesajı ona sorunca ağlamaya başladı. Araya tekrar büyükler girdi ve barıştık" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Eşinin dişi ağrıdığını ve doktora ödeyecekleri parayı denkleştirmeye çalıştığını anlatan Burhan Dursun şöyle devam etti:

"Tuğba, 'sen bize bakamıyorsan ben bize bakacak birisini bulurum' dedi. Gururum incindi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimin boğazından, karnından ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana 'Baba' diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim

Organize Sanayi Bölgesi, Toros Dağları, Seyhan, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim - Son Dakika
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