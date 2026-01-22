Kışta Oto Yıkama Zorlaşırken Tuz Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kışta Oto Yıkama Zorlaşırken Tuz Uyarısı

Kışta Oto Yıkama Zorlaşırken Tuz Uyarısı
22.01.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de oto yıkama esnafı, soğuklar ve tuz kalıntıları nedeniyle zorlu günler geçiriyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zor günler geçiren oto yıkama esnafı, bir yandan dondurucu soğuklar nedeniyle tesisatın donmaması için önlem alırken bir yandan da araçların altındaki gizli tehlike olan 'tuz kalıntılarına' karşı uyarılarda bulunuyor.

Eskişehir'de kış aylarının etkisini iyice hissettirmesiyle birlikte birçok sektörde olduğu gibi oto yıkama sektöründe de işler yavaşladı. Gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle ekipmanlarının donmaması için yoğun çaba sarf eden esnaf, zorlu şartlar altında hizmet vermeye devam ediyor. Gün boyu suyla temas halinde olan çalışanlar, soğuk havanın getirdiği fiziksel zorluklara rağmen araçları kışın yıpratıcı etkisinden kurtarmak için mesai harcıyor.

"Tesisatı akşamdan boşaltıyoruz"

Soğuk havanın işlerini doğrudan etkilediğini belirten esnaf Fahri Toğrul, "Malum havaların soğumasıyla birlikte işlerimizde bir düşüş oldu. Hem iş olarak zorlanıyoruz hem de soğukların etkisiyle malzemelerimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Makineleri dondurmamamız lazım. Bunun için öncelikle akşamleyin tesisatımızı boşaltıyoruz. İçinde su kalmadığı zaman donma yaşanmıyor. Malzemelerimizi kapalı yerde tutuyor, gerekirse orayı da ısıtıyoruz" dedi.

"Yerimiz buz tutuyor, ellerimiz donuyor"

Kışın araç bakımının ihmal edildiğine dikkat çeken Toğrul, fiyatları makul seviyede tuttuklarını ifade ederek şunları söyledi: "İnsanların aklına araç temizliği 6 ayda bir geliyor. Bir araba bize senede bazen sadece 2 sefer geliyor; geldiğinde de çok pis halde oluyor. Bir kişi bir arabayı temizlemek için yaklaşık 1 saat uğraşıyor. 1 saatte yapılan diğer işlerle kıyasladığınızda bizim fiyatlarımız aslında gayet makul. Yerlerimiz buz tutuyor, kaymamaya çalışıyoruz. Ellerimiz, ayaklarımız donuyor; bel ağrıları çekiyoruz ama hizmete devam ediyoruz."

Araç sahiplerine 'Tuz' uyarısı

Yollara dökülen tuzun araç kaportasına ve şaselerine zarar verdiğini vurgulayan Fahri Toğrul, "Gelen arabaların neredeyse hepsi tuzlu ve buzlu halde geliyor. Arabaya baktığınızda o gri tuz kalıntısını hissedebiliyorsunuz. Bu tuzlar araç üzerinde beklediği zaman ciddi zararlar verir. Araçların bu kalıntılardan arındırılması kış bakımı için çok önemli" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Eskişehir, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kışta Oto Yıkama Zorlaşırken Tuz Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Bu gerçek olabilir mi Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Onur Saylak’tan duygusal paylaşım: ’’Güzellerim… 14’’ Onur Saylak'tan duygusal paylaşım: ''Güzellerim… 14!''
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:28:46. #7.11#
SON DAKİKA: Kışta Oto Yıkama Zorlaşırken Tuz Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.